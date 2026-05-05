POL-UN: Unfall zwischen PKW und Fahrradfahrerin

Schwerte (ots) - Am Donnerstag (30.04.2026) kam es gegen 07:45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall an der Straße Holzener Weg in Schwerte. Bei diesem kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem 29-jährigen Kleinkraftradfahrer aus Schwerte und einem 10-jährigen Fußgänger. Der Junge fiel aufgrund des Zusammenstoßes hin. Der Kleinkraftradfahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht. Der Junge blieb unverletzt. Ein bislang ...

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