POL-UN: Unfall zwischen PKW und Fahrradfahrerin
Selm (ots)
Am Montag (04.05.2026) kam es gegen 15:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Kreisstraße/Brückenstraße in Selm. Bei diesem kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einer 35-jährigen Selmerin und einer 10-jährigen Selmerin. Die 35-Jährige touchierte beim Abbiegen das Mädchen, welches mit ihrem Fahrrad stürzte. Die 10-Jährige wurde leichtverletzt einem Krankenhaus zugeführt.
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