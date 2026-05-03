Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Unna (ots)

Am Samstag (02.05.2026), gegen 16.48 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Pkw die Kornstraße in Richtung Hansastraße. Auf Höhe der Linkskurve kam der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrsschild und flüchtete von der Unfallstelle.

Nach ersten Erkenntnisse könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen dunkelblauen VW mit einem männlichen Fahrer gehandelt haben.

Zeugen werden gebeten, sich bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

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