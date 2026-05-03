PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Unna (ots)

Am Samstag (02.05.2026), gegen 16.48 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Pkw die Kornstraße in Richtung Hansastraße. Auf Höhe der Linkskurve kam der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrsschild und flüchtete von der Unfallstelle.

Nach ersten Erkenntnisse könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen dunkelblauen VW mit einem männlichen Fahrer gehandelt haben.

Zeugen werden gebeten, sich bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 03.05.2026 – 06:02

    POL-UN: Bönen - nach Verkehrsunfallflucht werden Zeugen gesucht

    Bönen (ots) - Am Samstag (02.05.2026), kam es zwischen 11.20 und 11:30 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht in der Edisonstraße in Bönen. Auf der Edisonstraße befindet sich ein halbseitig beschrankter Bahnübergang. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein Lkw die Edisonstraße in Richtung Rhynerner Straße und touchierte die sich senkende Bahnschranke. Diese wurde durch ...

    mehr
  • 03.05.2026 – 05:40

    POL-UN: Bergkamen - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

    Bergkamen (ots) - Am Samstagnachmittag (02.05.2026) kam es gegen 16:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 22-jährige Bergkamenerin befuhr mit ihrem PKW die Bergstraße und beabsichtigte an der Kreuzung Bergstraße/ In Schulten Böcken/ Ulmenweg diese geradeaus zu überqueren. Eine 30-jährige Bergkamenerin befuhr die Straße In Schulten Böcken und beabsichtigte die Kreuzung ...

    mehr
  • 02.05.2026 – 06:00

    POL-UN: Bergkamen - Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Fahrradfahrer

    Bergkamen (ots) - Am Freitagnachmittag (01.05.2026) gegen 16:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Mountainbikefahrer. Der 14-Jährige aus Werne verlor auf einer unbefestigten Strecke auf der Halde Großes Holz in einer Kurve die Kontrolle über sein Mountainbike, stieß gegen einen Baum am Wegrand und kam zu Fall. Bei diesem Verkehrsunfall ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren