Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Bergkamen (ots)

Am Samstagnachmittag (02.05.2026) kam es gegen 16:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Eine 22-jährige Bergkamenerin befuhr mit ihrem PKW die Bergstraße und beabsichtigte an der Kreuzung Bergstraße/ In Schulten Böcken/ Ulmenweg diese geradeaus zu überqueren.

Eine 30-jährige Bergkamenerin befuhr die Straße In Schulten Böcken und beabsichtigte die Kreuzung geradeaus zu queren, um auf dem Ulmenweg weiter zu fahren. Die 22-Jährige übersah die Vorfahrtberechtigte und beide Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen.

Beide Fahrerinnen wurden durch den Unfall leichtverletzt und die 30-Jährige vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

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