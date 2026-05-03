POL-UN: Bergkamen - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten
Bergkamen (ots)
Am Samstagnachmittag (02.05.2026) kam es gegen 16:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.
Eine 22-jährige Bergkamenerin befuhr mit ihrem PKW die Bergstraße und beabsichtigte an der Kreuzung Bergstraße/ In Schulten Böcken/ Ulmenweg diese geradeaus zu überqueren.
Eine 30-jährige Bergkamenerin befuhr die Straße In Schulten Böcken und beabsichtigte die Kreuzung geradeaus zu queren, um auf dem Ulmenweg weiter zu fahren. Die 22-Jährige übersah die Vorfahrtberechtigte und beide Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen.
Beide Fahrerinnen wurden durch den Unfall leichtverletzt und die 30-Jährige vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.
Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.
Redaktionelle Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw
Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell