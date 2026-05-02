Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Fahrradfahrer

Bergkamen (ots)

Am Freitagnachmittag (01.05.2026) gegen 16:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Mountainbikefahrer. Der 14-Jährige aus Werne verlor auf einer unbefestigten Strecke auf der Halde Großes Holz in einer Kurve die Kontrolle über sein Mountainbike, stieß gegen einen Baum am Wegrand und kam zu Fall. Bei diesem Verkehrsunfall wurde der 14-Jährige leicht verletzt und vorsorglich mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

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