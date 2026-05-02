PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Fahrradfahrer

Bergkamen (ots)

Am Freitagnachmittag (01.05.2026) gegen 16:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Mountainbikefahrer. Der 14-Jährige aus Werne verlor auf einer unbefestigten Strecke auf der Halde Großes Holz in einer Kurve die Kontrolle über sein Mountainbike, stieß gegen einen Baum am Wegrand und kam zu Fall. Bei diesem Verkehrsunfall wurde der 14-Jährige leicht verletzt und vorsorglich mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 02.05.2026 – 05:50

    POL-UN: Werne - Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Radfahrerin

    Werne (ots) - Zu einem Verkehrsunfall einer 60-jährigen Fahrradfahrerin aus Lüdenscheid kam es am 01. Mai 2026 gegen 16:20 Uhr. Die 60-Jährige befuhr mit einer weiteren 56-jährigen Fahrradfahrerin die Straße Steinbahn. Sie klagte darüber, dass sie etwas ins Auge bekommen hätte und die Fahrradfahrerinnen wollten anhalten. Hierbei verhakten sie sich und stürzten. ...

    mehr
  • 01.05.2026 – 06:50

    POL-UN: Bönen - Verkehrsunfallflucht mit verletztem Rollstuhlfahrer

    Bönen (ots) - Am Donnerstag (30.04.2026) kam es gegen 09:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 92-jährigen Rollstuhlfahrer aus Bönen und einem bislang unbekannten Fahrzeugführer. Der 92-Jährige beabsichtigte mit seinem elektrischen Rollstuhl einen Zebrastreifen zu queren. Ein grauer Kastenwagen befuhr die Oststraße in Richtung des Bahnübergangs und ...

    mehr
  • 01.05.2026 – 06:06

    POL-UN: Bönen - Einbrüche in Bönen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag

    Bönen (ots) - In der Nacht von Mittwoch (29.04.2026) auf Donnerstag (30.04.2026) verschafften sich unbekannte Täter in einem Zeitraum zwischen 20:15 Uhr und 07:30 Uhr Zutritt in ein Jugendheim in der Poststraße. Es wurde Bargeld entwendet und Gegenstände wurden mutwillig zerstört. Zu einem weiteren Einbruch kam es im Tatzeitraum von 18:50 Uhr bis 06:10 Uhr. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren