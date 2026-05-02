POL-UN: Werne - Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Radfahrerin
Werne (ots)
Zu einem Verkehrsunfall einer 60-jährigen Fahrradfahrerin aus Lüdenscheid kam es am 01. Mai 2026 gegen 16:20 Uhr. Die 60-Jährige befuhr mit einer weiteren 56-jährigen Fahrradfahrerin die Straße Steinbahn. Sie klagte darüber, dass sie etwas ins Auge bekommen hätte und die Fahrradfahrerinnen wollten anhalten. Hierbei verhakten sie sich und stürzten. Die 60-Jährige verletzte sich dabei schwer. Eine Lebensgefahr konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden, sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die 56-Jährige verblieb unverletzt.
Ein Unfallaufnahmeteam unterstützte bei der Unfallaufnahme. Die Unfallstelle wurde für die Unfallaufnahme gesperrt.
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