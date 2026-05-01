POL-UN: Bönen - Einbrüche in Bönen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag
Bönen (ots)
In der Nacht von Mittwoch (29.04.2026) auf Donnerstag (30.04.2026) verschafften sich unbekannte Täter in einem Zeitraum zwischen 20:15 Uhr und 07:30 Uhr Zutritt in ein Jugendheim in der Poststraße. Es wurde Bargeld entwendet und Gegenstände wurden mutwillig zerstört.
Zu einem weiteren Einbruch kam es im Tatzeitraum von 18:50 Uhr bis 06:10 Uhr. Unbekannte Täter hebelten die Hintertür einer Kindertagesstätte in der Wolfgang-Fräger-Straße auf. Bislang ist es unklar ob etwas entwendet wurde.
Zu einem versuchten Einbruch kam es im Zeitraum zwischen 16:15 und 06:00 Uhr. Unbekannte Täter versuchten die Eingangstür eines Kindergartens auf der Bahnhofstraße aufzuhebeln.
Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter 02303 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.
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