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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Einbrüche in Bönen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag

Bönen (ots)

In der Nacht von Mittwoch (29.04.2026) auf Donnerstag (30.04.2026) verschafften sich unbekannte Täter in einem Zeitraum zwischen 20:15 Uhr und 07:30 Uhr Zutritt in ein Jugendheim in der Poststraße. Es wurde Bargeld entwendet und Gegenstände wurden mutwillig zerstört.

Zu einem weiteren Einbruch kam es im Tatzeitraum von 18:50 Uhr bis 06:10 Uhr. Unbekannte Täter hebelten die Hintertür einer Kindertagesstätte in der Wolfgang-Fräger-Straße auf. Bislang ist es unklar ob etwas entwendet wurde.

Zu einem versuchten Einbruch kam es im Zeitraum zwischen 16:15 und 06:00 Uhr. Unbekannte Täter versuchten die Eingangstür eines Kindergartens auf der Bahnhofstraße aufzuhebeln.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter 02303 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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