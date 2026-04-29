Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Einbruch in Wohnhaus

Kamen (ots)

Zwischen Sonntagmorgen 08:00 Uhr (26.04.2026) und Dienstagmorgen 07:10 Uhr (28.04.2026) brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Straße Altenmethler ein.

Sie gelangten durch Aufhebeln der Hauseingangstür in die Räumlichkeiten.

Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Kamen 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail Poststelle.Unna@polizei.nrw.de

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