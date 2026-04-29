POL-UN: Einbruch in Wohnhaus
Kamen (ots)
Zwischen Sonntagmorgen 08:00 Uhr (26.04.2026) und Dienstagmorgen 07:10 Uhr (28.04.2026) brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Straße Altenmethler ein.
Sie gelangten durch Aufhebeln der Hauseingangstür in die Räumlichkeiten.
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