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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Körperverletzung im Jobcenter - zwei Personen verletzt

Unna (ots)

Am 27.04.2026 kam es gegen 08.32 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Jobcenter in Unna an der Viktoriastraße.

Nach einem Beratungsgespräch schlug ein 39-jähriger Fröndenberger auf einen Mitarbeiter (45 Jahre alt) des Jobcenters ein. Dieser verletzte sich und wurde vor Ort behandelt.

Ein hinzueilender Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes (64-Jahre alt) wurde durch den Fröndenberger ebenfalls im Gesicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Fröndenberger verließ den Tatort in unbekannte Richtung. Eine Strafanzeige wurde gefertigt, die polizeilichen Ermittlungen laufen.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Bernd Pentrop
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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