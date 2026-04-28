POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Mehrfamilienhaus
Berkamen (ots)
Am Montagnachmittag (27.04.2026) brachen in der Zeit von 17:00 Uhr bis 18:10 Uhr unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Lothar-Erdmann-Straße ein.
Sie gelangten durch Aufhebeln der Wohnungseingangstür in die Räumlichkeiten.
Angaben über entwendete Gegenstände liegen bislang nicht vor.
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