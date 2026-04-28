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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Berkamen (ots)

Am Montagnachmittag (27.04.2026) brachen in der Zeit von 17:00 Uhr bis 18:10 Uhr unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Lothar-Erdmann-Straße ein.

Sie gelangten durch Aufhebeln der Wohnungseingangstür in die Räumlichkeiten.

Angaben über entwendete Gegenstände liegen bislang nicht vor.

Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Kamen 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail Poststelle.Unna@polizei.nrw.de

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kira Linnenbrink
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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  • 27.04.2026 – 14:17

    POL-UN: Diebstahl eines PKW

    Werne (ots) - Zwischen Freitagabend 22:00 Uhr (24.04.2026) und Samstagmorgen (25.04.2026) 09:00 Uhr kam es in Werne zu einem Diebstahl eines PKW. Dieser wurde aus einer Einfahrt an der Schottlandstraße entwendet. Der PKW hat das amtliche Kennzeichen UN-GO 75. Wer Angaben zum Verbleib des PKW geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Werne zu melden: 02389 921 3420 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de. Redaktionelle Rückfragen bitte ...

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  • 27.04.2026 – 13:59

    POL-UN: Diebstahl eines PKW

    Kamen (ots) - Am Samstag (25.04.2026) kam es in Kamen zwischen 19:20 Uhr und 21:25 Uhr zu einem Diebstahl eines PKW. Dieser wurde vom Fahrbahnrand an der Friedhofstraße entwendet. Der PKW hat das amtliche Kennzeichen UN-SG 2124. Wer Angaben zum Verbleib des PKW geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Kamen zu melden: 02389 921 3220 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de. Redaktionelle Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Unna ...

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