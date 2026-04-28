Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Berkamen (ots)

Am Montagnachmittag (27.04.2026) brachen in der Zeit von 17:00 Uhr bis 18:10 Uhr unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Lothar-Erdmann-Straße ein.

Sie gelangten durch Aufhebeln der Wohnungseingangstür in die Räumlichkeiten.

Angaben über entwendete Gegenstände liegen bislang nicht vor.

Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Kamen 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail Poststelle.Unna@polizei.nrw.de

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