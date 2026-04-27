Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - 24-jähriger Pkw-Fahrer verstirbt an Unfallstelle auf Südkirchener Straße

Selm (ots)

Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Nordkirchen kam am Samstag (25.04.2026) gegen 14:05 Uhr während eines Überholvorgangs auf der Südkirchener Straße in Selm von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Der 24-Jährige war mit seinem Pkw von Selm aus kommend in Richtung Südkirchen unterwegs. Er beabsichtigte, einen Lkw zu überholen, kam aus ungeklärter Ursache ins Schlingern und verlor beim Wiedereinscheren nach dem Überholvorgang die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

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