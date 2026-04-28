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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Verkehrsunfallflucht mit verletztem Radfahrer

Bönen (ots)

Am Donnerstag (16.04.2026) kam es gegen 16:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 33-jährigen Radfahrer aus Kamen und einem bislang unbekannten E-Scooter-Fahrer.

Nach einem Zusammenstoß auf der alten Klöcknerbahntrasse (Radweg von Kamen-Heeren-Werve "Max-von-der-Grün-Weg" nach Bönen) wurde der 33-jährige Kamener auf der Eisenbahnbrücke leicht verletzt. Der E-Scooter-Fahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort.

Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

   -	ca. 1,85 m groß -	durchschnittliche bis kräftige Statur

Weiterhin soll der Flüchtige einen Motorradhelm getragen haben.

Weitere Zeugenhinweise, die zu dem flüchtigen E-Scooter-Fahrer führen, bitte an die Polizei in Kamen: 02303 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kira Linnenbrink
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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