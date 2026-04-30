POL-UN: Kamen - Nach Berührung an der Hand einer Fußgängerin: flüchtige graue Limousine gesucht
Kamen (ots)
Am Mittwoch (29.04.2026) war eine 21-jährige Kamenerin auf der Straße "Markt" in Kamen unterwegs.
Als sie gegen 17:05 Uhr über einen dortigen Fußgängerüberweg in Richtung Innenstadt ging, habe sie ein von rechts kommender Pkw mit dem linken Außenspiegel an der linken Hand berührt. Der Pkw habe daraufhin angehalten und habe sich nach ihrem Befinden erkundigt. Danach habe er die Fahrt fortgesetzt.
Der unbekannte Pkw-Fahrer wird wie folgt beschrieben:
- Männlich - Älterer Herr mit grauen, kurzen lockigen Haaren - Brille - Graue Limousine
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