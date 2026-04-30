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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Nach Berührung an der Hand einer Fußgängerin: flüchtige graue Limousine gesucht

Kamen (ots)

Am Mittwoch (29.04.2026) war eine 21-jährige Kamenerin auf der Straße "Markt" in Kamen unterwegs.

Als sie gegen 17:05 Uhr über einen dortigen Fußgängerüberweg in Richtung Innenstadt ging, habe sie ein von rechts kommender Pkw mit dem linken Außenspiegel an der linken Hand berührt. Der Pkw habe daraufhin angehalten und habe sich nach ihrem Befinden erkundigt. Danach habe er die Fahrt fortgesetzt.

Der unbekannte Pkw-Fahrer wird wie folgt beschrieben:

   - Männlich
   - Älterer Herr mit grauen, kurzen lockigen Haaren
   - Brille
   - Graue Limousine

Zeugenhinweise zum Unfallhergang bitte an die Polizei in Kamen: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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