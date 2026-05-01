Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Verkehrsunfallflucht mit verletztem Rollstuhlfahrer

Bönen (ots)

Am Donnerstag (30.04.2026) kam es gegen 09:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 92-jährigen Rollstuhlfahrer aus Bönen und einem bislang unbekannten Fahrzeugführer.

Der 92-Jährige beabsichtigte mit seinem elektrischen Rollstuhl einen Zebrastreifen zu queren. Ein grauer Kastenwagen befuhr die Oststraße in Richtung des Bahnübergangs und touchierte den Fuß des 92-Jährigen. Dieser wurde leicht verletzt. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend vom Unfallort.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Kamen: 02303 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

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