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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - nach Verkehrsunfallflucht werden Zeugen gesucht

Bönen (ots)

Am Samstag (02.05.2026), kam es zwischen 11.20 und 11:30 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht in der Edisonstraße in Bönen.

Auf der Edisonstraße befindet sich ein halbseitig beschrankter Bahnübergang. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein Lkw die Edisonstraße in Richtung Rhynerner Straße und touchierte die sich senkende Bahnschranke. Diese wurde durch den Zusammenstoß aus der Verankerung gerissen.

Die Polizei sucht nun nach dem flüchtigen Unfallverursachenden.

Wer Angaben zu dem Fahrzeug machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Kamen: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

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Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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