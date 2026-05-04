Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Verdächtiges "Ansprechen von Kindern"? - Ermittlungsarbeiten laufen

Holzwickede (ots)

Am 30.04.2026 kam es in den Abendstunden in Holzwickede ("Am Wasserturm") zu einem Vorfall, bei dem drei Kinder angaben, aus einem Fahrzeug heraus von einer Frau angesprochen und angesprochen worden zu sein. Die Polizei wurde unmittelbar informiert und hat umgehend Ermittlungen eingeleitet. Die beteiligte Fahrzeughalterin hat sich inzwischen selbst bei der Polizei gemeldet und ihre Sicht des Geschehens geschildert, die von den bisherigen Angaben abweicht. Die Ermittlungen dauern aktuell an. Parallel dazu wurde u. a. das Kennzeichen des Fahrzeugs bereits in sozialen Netzwerken und WhatsApp-Gruppen verbreitet. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Weitergabe solcher personenbezogenen Daten sowie unbegründete Verdächtigungen strafbar sein können. Bitte sehen Sie von weiteren Verbreitungen ab und überlassen Sie die Aufklärung den zuständigen Ermittlungsbehörden.

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