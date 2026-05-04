PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Verdächtiges "Ansprechen von Kindern"? - Ermittlungsarbeiten laufen

Holzwickede (ots)

Am 30.04.2026 kam es in den Abendstunden in Holzwickede ("Am Wasserturm") zu einem Vorfall, bei dem drei Kinder angaben, aus einem Fahrzeug heraus von einer Frau angesprochen und angesprochen worden zu sein. Die Polizei wurde unmittelbar informiert und hat umgehend Ermittlungen eingeleitet. Die beteiligte Fahrzeughalterin hat sich inzwischen selbst bei der Polizei gemeldet und ihre Sicht des Geschehens geschildert, die von den bisherigen Angaben abweicht. Die Ermittlungen dauern aktuell an. Parallel dazu wurde u. a. das Kennzeichen des Fahrzeugs bereits in sozialen Netzwerken und WhatsApp-Gruppen verbreitet. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Weitergabe solcher personenbezogenen Daten sowie unbegründete Verdächtigungen strafbar sein können. Bitte sehen Sie von weiteren Verbreitungen ab und überlassen Sie die Aufklärung den zuständigen Ermittlungsbehörden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Bernd Pentrop
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 04.05.2026 – 11:56

    POL-UN: Zeugensuche nach Verkehrsunfall

    Schwerte (ots) - Am Donnerstag (30.04.2026) kam es gegen 07:45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall an der Straße Holzener Weg in Schwerte. Bei diesem kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem 29-jährigen Kleinkraftradfahrer aus Schwerte und einem 10-jährigen Fußgänger. Der Junge fiel aufgrund des Zusammenstoßes hin. Der Kleinkraftradfahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht. Der Junge blieb unverletzt. Ein bislang ...

    mehr
  • 03.05.2026 – 06:16

    POL-UN: Unna - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Unna (ots) - Am Samstag (02.05.2026), gegen 16.48 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Pkw die Kornstraße in Richtung Hansastraße. Auf Höhe der Linkskurve kam der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrsschild und flüchtete von der Unfallstelle. Nach ersten Erkenntnisse könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen dunkelblauen VW mit einem männlichen ...

    mehr
  • 03.05.2026 – 06:02

    POL-UN: Bönen - nach Verkehrsunfallflucht werden Zeugen gesucht

    Bönen (ots) - Am Samstag (02.05.2026), kam es zwischen 11.20 und 11:30 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht in der Edisonstraße in Bönen. Auf der Edisonstraße befindet sich ein halbseitig beschrankter Bahnübergang. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein Lkw die Edisonstraße in Richtung Rhynerner Straße und touchierte die sich senkende Bahnschranke. Diese wurde durch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren