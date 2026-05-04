Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Schwerte (ots)

Am Donnerstag (30.04.2026) kam es gegen 07:45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall an der Straße Holzener Weg in Schwerte. Bei diesem kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem 29-jährigen Kleinkraftradfahrer aus Schwerte und einem 10-jährigen Fußgänger. Der Junge fiel aufgrund des Zusammenstoßes hin. Der Kleinkraftradfahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht. Der Junge blieb unverletzt. Ein bislang unbekannter Mann half dem Jungen auf die Beine. Es ist möglich, dass dieser wichtige Angaben zum Unfallhergang tätigen könnte. Der Mann, welcher dem Jungen beim Aufstehen geholfen habe, könne wie folgt beschrieben werden: - Ca. 50-55 Jahre alt - Kurze, braune Haare - Schlanke Statur

Die Person wird gebeten, sich an die Polizei in Schwerte zu wenden: 02304 921 3320 oder 02303 921 0. Hinweise können auch per Mail geschickt werden: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

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