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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Schwerte (ots)

Am Dienstagnachmittag (05.11.2025), gegen 15:45 Uhr, entwendeten zwei bislang unbekannte Personen Waren im höheren dreistelligen Betrag, aus einer Parfümerie an der Hüsingstraße in Schwerte.

Die Personen könne wie folgt beschrieben werden:

Tatverdächtige 1

   -	weiblich -	schlanke Figur -	dunkles Haar -	weiße Schuhe, helle 
Jeans, schwarzes Oberteil und schwarze Steppweste

Tatverdächtiger 2

   -	männlich -	schlanke Figur -	dunkles Haar -	weiße Schuhe, graue 
Hose und ein schwarzes Oberteil

Auf Beschluss des Amtsgerichts Hagen veröffentlicht die Polizei NRW jetzt Fahndungsbilder der tatverdächtigen Personen.

Hier der Link zum Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/202856

Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen?

Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter 02303 921 3320 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kira Linnenbrink
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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