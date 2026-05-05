POL-UN: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl
Schwerte (ots)
Am Dienstagnachmittag (05.11.2025), gegen 15:45 Uhr, entwendeten zwei bislang unbekannte Personen Waren im höheren dreistelligen Betrag, aus einer Parfümerie an der Hüsingstraße in Schwerte.
Die Personen könne wie folgt beschrieben werden:
Tatverdächtige 1
- weiblich - schlanke Figur - dunkles Haar - weiße Schuhe, helle Jeans, schwarzes Oberteil und schwarze Steppweste
Tatverdächtiger 2
- männlich - schlanke Figur - dunkles Haar - weiße Schuhe, graue Hose und ein schwarzes Oberteil
Auf Beschluss des Amtsgerichts Hagen veröffentlicht die Polizei NRW jetzt Fahndungsbilder der tatverdächtigen Personen.
Hier der Link zum Fahndungsportal:
https://polizei.nrw/fahndung/202856
Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen?
Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter 02303 921 3320 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.
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