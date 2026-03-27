Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Falsche Teppichverkäufer bestehlen Seniorin

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern (26.03.) meldete sich eine Seniorin bei der Polizei und erstattete Anzeige. Am Tag vorher (25.03.) hatten sie angebliche Teppichverkäufer aufgesucht.

Die 82-jährige Frau sagte, dass zwei ihr unbekannte Männer am Mittwochnachmittag, gegen 13:00 Uhr, bei ihr geklingelt hatten. Sie gaben vor, Teppiche verkaufen zu wollen. Die Frau ließ die beiden Männer hinein. Einer der Männer fragte, ob er die Toilette aufsuchen könne, der andere ging mit der Frau in die Küche und verwickelte sie in ein scheinbares Verkaufsgespräch. Danach verließen die beiden Männer die Wohnung der Frau.

Am nächsten Morgen stellte die Frau fest, dass eine Schmuckkassette samt Inhalt aus ihrem Schlafzimmer fehlte. Der entwendete Schmuck hat einen niedrigen vierstelligen Wert. Daraufhin rief die Frau die Polizei.

Die Polizei Rhein-Berg rät in diesem Zusammenhang besonders Seniorinnen und Senioren: Lassen Sie sich nicht auf dubiose Geschäfte an der Haustüre ein und lassen Sie niemals Unbekannte in Ihre Wohnung. Wenn Sie eine kostenlose Beratung für sich oder Ihre Angehörigen durch unsere Kriminalprävention wünschen, melden Sie sich gerne telefonisch unter der Rufnummer 02202 205-444 oder schreiben Sie unserem Expertenteam eine E-Mail an gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de. (bw)

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