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Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Schildgener Einfamilienhaus

Bergisch Gladbach (ots)

Bewohner eines freistehenden Einfamilienhauses erstatteten am gestrigen Donnerstag (26.03.) Anzeige wegen eines Einbruchs in ihr Eigenheim in der Wagnerstraße. Laut Angaben der Bewohner hatten sie das Haus am Morgen gegen 09:00 Uhr verlassen. Nach ihrer Rückkehr um 12:30 Uhr stellten sie fest, dass Unbekannte bei ihnen eingebrochen waren.

Nach derzeitigem Kenntnisstand schlugen die Einbrecher die Terrassentür des Hauses ein und durchsuchten mehrere Räume auf allen Etagen nach Wertgegenständen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnten die Bewohner noch keine Angaben zu entwendeten Wertgegenständen tätigen.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung am Tatort durch. Hinweise zu diesem Einbruch nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen.

Die Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention bieten darüber hinaus jederzeit und kostenlos eine unverbindliche Beratung zum Thema Einbruchschutz an. Wenn auch Sie wissen wollen, wie Sie ihr Eigenheim bestmöglich vor Einbrechern schützen können, kontaktieren Sie unsere Expertinnen und Experten gerne unter der Rufnummer 02202 205-444 oder per E-Mail unter gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de. (ch)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBe Höfelmanns
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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