POL-UN: Verkehrsunfall zwischen E-Scooter-Fahrer und Fahrradfahrer
Kamen (ots)
Am Dienstagnachmittag (05.05.2026) kam es, gegen 16:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf dem Seseke-Radweg in Kamen. Ein 18-jähriger Bergkamener befuhr mit seinem E-Scooter den Rad. Entgegenkommend kam ein 66 Jahre alter Mann aus Kamen. Der Bergkamener blickte während der Fahrt auf sein Handy, wodurch er nicht auf den Weg achtete. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Personen. Der Kamener wurde dabei schwer verletzt und einem Krankenhaus zugeführt.
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