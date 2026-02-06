Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Blauer VW Golf prallt mit Citroën zusammen und fährt weiter: Zeugen in der Druseltalstraße gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich diesen Mittwoch im Ortsteil Bad Wilhelmshöhe ereignet hat. Wie der 37-jährige Fahrer eines Citroën C3 einer hinzugerufenen Streife des Polizeireviers Süd-West schilderte, war er gegen 14:00 Uhr auf der Heinrich-Schütz-Allee aus Richtung Helleböhn kommend unterwegs und bog nach links auf die Druseltalstraße ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines blauen VW Golf der aus Richtung der Baunsbergstraße geradeaus in Richtung Heinrich-Schütz-Allee unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenprall der beiden Fahrzeuge. Nachdem der Fahrer des Citroën C3 Fahrzeug abgestellt hatte und zurück zur Unfallstelle lief, war der blaue VW Golf, zu dem bislang keine weiteren Details bekannt sind, bereits verschwunden. Der 37-Jährige blieb bei dem Zusammenstoß glücklicherweise unverletzt. Der entstandene Sachschaden an dem Citroën beträgt rund 5.000 Euro.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder den Beamten der Unfallfluchtgruppe anderweitig Hinweise auf den flüchtigen blauen VW Golf und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell