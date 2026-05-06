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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Schwarzer Kleinwagen beschädigt grauen Opel in Fahrbahnverengung
Unfallverursacher flüchtet
Polizei sucht Zeugen

Weeze (ots)

Am Dienstag (05.05.2026) gegen 18:15 Uhr, beabsichtige ein grauer Opel Insignia am Ortsausgang von Wemb in Fahrtrichtung Flughafen Weeze, eine Fahrbahnverengung zu passieren. Als er sich bereits in der Verengung befand kam ihm ein schwarzer Kleinwagen entgegen und touchierte mit seinem Außenspiegel den Spiegel des Opels, welcher daraufhin abbrach. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort. Die Polizei bittet daher Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verkehrsunfall machen können, sich zu melden. Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040.(kl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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