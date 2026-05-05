Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Betrug am Telefon

Falscher Pay-Pal Mitarbeiter bietet "Hilfe" an

Kerken-Aldekerk (ots)

Ein 76-Jähriger ist vor kurzem Opfer eines Betrugs geworden. Der Mann aus Aldekerk erhielt einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters des Online-Zahldienstes Pay-Pal, welcher erläuterte, das Pay-Pal Konto des Seniors sei gehackt worden. Der Anrufer brachte den 76-Jährigen dazu, ihm per Remote-Verbindung Fernzugriff auf den Computer zu ermöglichen. Im weiteren Verlauf des Telefonates meldete sich der Senior bei seinem Online-Banking an, da der Anrufer angeblich auch das Bankkonto des Mannes auf verdächtige Geldbewegungen scannen wollte. Letztlich beauftragte der angebliche Pay-Pal Mitarbeiter den 76-Jährigen, mehrere Gutschein-Karten zu kaufen und Bilder der Karten zu übermitteln - angeblich, um die Hacker damit zu ködern. Danach brach die Kommunikation mit dem Betrüger ab. Der Senior bemerkte die Täuschung und erstatte Anzeige. Ihm entstand ein Schaden im hohen vierstelligen Bereich.

Die Polizei warnt ausdrücklich: - Geben Sie Ihnen unbekannten Personen keine sensiblen Daten wie Kontoverbindungen, Passwörter oder Angaben zu Vermögenswerten am Telefon preis. - Seien Sie skeptisch, wenn jemand aus der Ferne auf Ihren Computer zugreifen will oder Zugangscodes von Ihnen erfragt. - Kommen Ihnen während eines Telefonats Zweifel, dann legen Sie einfach auf. - Informieren Sie bei verdächtigen Anrufen die Polizei unter 110 und, wenn möglich, Verwandte. (cs)

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