Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Einbruch in Lagerhalle: Täter entwenden keine Wertgegenstände

Weeze (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (30. April2026), 17:00 Uhr und Montag (4. Mai 2026), 06:30 Uhr beschädigten unbekannte Täter das Schloss einer Lagerhalle an der Industriestraße in Weeze. Der oder die Täter drangen in die Halle vor, beschädigten zwei weitere Türen und entfernten sich dann von der Örtlichkeit. Nach aktuellem Kenntnistand wurden keine Wertgegenstände entwendet.

Die Kripo Goch ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp)

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