Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Pkw im Heckbereich beschädigt: Karosserieteil sichergestellt

Weeze (ots)

Am Mittwoch (29. April 2026) kam es zwischen 01:30 Uhr und 03:00 Uhr an der Petersstraße in Weeze zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde dabei ein grüner VW Polo, welcher in einer Parkbucht abgestellt gewesen war, im Heckbereich beschädigt. Die 59-jährige Halterin des Wagens informierte, nach Rückkehr zum Fahrzeug, die Polizei. An der Unfallörtlichkeit konnte durch die eingesetzten Beamten ein schwarzes Karosserieteil sichergestellt werden, welches nach aktuellem Kenntnisstand vom unfallverursachenden Fahrzeug stammt. Die oder der Unfallverursacher hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Geldern unter 02831 1250. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell