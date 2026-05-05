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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Lkw kollidiert mit Straßenbaum: 33-jähriger Verkehrsteilnehmer verletzt sich leicht

Kranenburg-Frasselt (ots)

Am Montag (4. Mai 2026) kam es gegen 13:58 Uhr an der Kranenburger Straße (B504) zu einem Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Mann aus Essen befuhr mit einem Lkw die Kranenburger Straße (B504) in Fahrtrichtung Goch und kam dabei, aus bislang ungeklärter Ursache, nach rechts von der Straße ab. Der Lkw geriet in den angrenzenden Grünstreifen, touchierte mehrere Straßenbäume und kollidierte dann mit einem Straßenbaum. Durch den Aufprall erlitt der 33-Jährige leichte Verletzungen, wurde aber dennoch einem Krankenhaus zugeführt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einseitig um die Unfallstelle herumgeleitet. Zur Bergung des Lkw wurde die Kranenburger Straße (B504) zudem im Bereich der Gocher Straße / Grunewaldstraße vollgesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (pp)

Rückfragen bitte an:

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Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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