Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Versuchter Einbruch

Bewohnerin sieht Täter an Terrassentür

Straelen-Herongen (ots)

Am Freitag (1.Mai 2026) gegen kurz nach 21:00 Uhr bemerkte die Bewohnerin eines Hauses am Liebfrauenweg zwei Männer in ihrem Garten, die offensichtlich versuchten, sich durch die Terrassentür Zutritt zum Haus zu verschaffen. Als die Täter wiederum die Bewohnerin im Haus bemerkten, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten durch den Garten in unbekannte Richtung. Die Zeugin beschreibt die Unbekannten wie folgt:

Täter 1

- zwischen 1,75 und 1,80m groß - 25 bis 30 Jahre alt - Dunkelhäutig - Trug graue Kleidung und einen Sonnenhut

Täter 2

- ebenfalls zwischen 1,75 und 1,80m groß - 25 bis 30 Jahre alt - Dunkelhäutig - Trug schwarze Kleidung

Weitere Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

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