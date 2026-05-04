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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Ermittlungen nach Pkw-Brand: Die Kripo sucht Zeugen

Kleve (ots)

Am Samstag (2. Mai 2026) erhielt die Kreispolizeibehörde Kleve Kenntnis über ein brennendes Fahrzeug an der Klombeckstraße in Kleve. An der Einsatzörtlichkeit stellten die eingesetzten Beamten einen brennenden VW Golf fest, welcher in einer Parkbucht abgestellt gewesen war. Der Pkw wurde durch das Feuer stark beschädigt (war nicht mehr fahrbereit) und im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme sichergestellt. Ein Straßenbaum sowie ein Zaunpfosten wurden durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Die Kripo Kleve ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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