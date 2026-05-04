Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Zeugen erwischen Einbrecher in Pizzeria

Täter reißt sich los

Geldern-Lüllingen (ots)

In der Nacht zu Sonntag (3. Mai 2026) hat sich ein unbekannter Täter Zugang zu einer Pizzeria an der Straße An de Klues verschafft. Gegen 02:50 Uhr hörten Bewohner des Wohn- und Geschäftshauses verdächtige Geräusche aus Richtung des Restaurants und gingen auf die Straße, um nachzusehen. Sie nahmen den Unbekannten in den Räumlichkeiten der Pizzeria wahr. Der Täter war in dem Moment dabei, Geld aus der Kasse des Restaurants in seine Jacke zu stecken. Danach flüchtete er über ein Fenster aus dem Gebäude. Die beiden Zeugen versuchten noch, ihn an der Flucht zu hindern, doch der Mann riss sich los. Dabei verletzte er den 63-Jährigen und die 56-Jährige leicht. Der Täter rannte dann über die Gelderner Straße davon. Er wird beschrieben als etwa 30 Jahre alt, etwa 1,75cm groß und von schmaler Statur. Der Mann hatte schwarze Haare und trug eine schwarze Jacke. Weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell