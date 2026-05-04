Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

VW Touran beschädigt

Geldern (ots)

Vermutlich beim Rangieren hat am Donnerstag (30. April 2026) zwischen 16:05 und 16:20 Uhr ein unbekannter Autofahrer einen geparkten VW Touran beschädigt, der auf dem Parkplatz eines Discounters auf der Straße Harttor abgestellt war. Es entstand ein Schaden hinten rechts an dem VW, an der Anstoßstelle blieb weißer Lack vom Fahrzeug des Verursachers zurück. Dieser setzte seinen Weg jedoch fort, ohne sich weiter darum zu kümmern. Zeugen der Unfallflucht werden daher gebeten, sich unter 02831 1250 bei der Polizei Geldern zu melden. (cs)

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