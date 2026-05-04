Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Anhänger samt Minibagger auf der Ladefläche gestohlen

Zeugen gesucht

Goch-Pfalzdorf (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (1. Mai 2026) haben unbekannte Täter in Pfalzdorf einen PKW-Anhänger samt Minibagger auf der Ladefläche gestohlen. Der Anhänger war auf dem Grünstreifen im Bereich der Kreuzung Kirchstraße /Motzfeldstraße abgestellt und mit einem Anhängerschloss gesichert. Er trug das Kennzeichen KLE-QC886, bei dem Minibagger handelt es sich um ein Modell der Marke Caterpillar. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, melden sich bitte bei der Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

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