PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Anhänger samt Minibagger auf der Ladefläche gestohlen
Zeugen gesucht

Goch-Pfalzdorf (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (1. Mai 2026) haben unbekannte Täter in Pfalzdorf einen PKW-Anhänger samt Minibagger auf der Ladefläche gestohlen. Der Anhänger war auf dem Grünstreifen im Bereich der Kreuzung Kirchstraße /Motzfeldstraße abgestellt und mit einem Anhängerschloss gesichert. Er trug das Kennzeichen KLE-QC886, bei dem Minibagger handelt es sich um ein Modell der Marke Caterpillar. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, melden sich bitte bei der Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 04.05.2026 – 11:26

    POL-KLE: Straelen - Versuchter Einbruch / Bewohnerin sieht Täter an Terrassentür

    Straelen-Herongen (ots) - Am Freitag (1.Mai 2026) gegen kurz nach 21:00 Uhr bemerkte die Bewohnerin eines Hauses am Liebfrauenweg zwei Männer in ihrem Garten, die offensichtlich versuchten, sich durch die Terrassentür Zutritt zum Haus zu verschaffen. Als die Täter wiederum die Bewohnerin im Haus bemerkten, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten durch den ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 10:26

    POL-KLE: Geldern - Zeugen erwischen Einbrecher in Pizzeria / Täter reißt sich los

    Geldern-Lüllingen (ots) - In der Nacht zu Sonntag (3. Mai 2026) hat sich ein unbekannter Täter Zugang zu einer Pizzeria an der Straße An de Klues verschafft. Gegen 02:50 Uhr hörten Bewohner des Wohn- und Geschäftshauses verdächtige Geräusche aus Richtung des Restaurants und gingen auf die Straße, um nachzusehen. Sie nahmen den Unbekannten in den Räumlichkeiten ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 10:23

    POL-KLE: Kleve - Ermittlungen nach Pkw-Brand: Die Kripo sucht Zeugen

    Kleve (ots) - Am Samstag (2. Mai 2026) erhielt die Kreispolizeibehörde Kleve Kenntnis über ein brennendes Fahrzeug an der Klombeckstraße in Kleve. An der Einsatzörtlichkeit stellten die eingesetzten Beamten einen brennenden VW Golf fest, welcher in einer Parkbucht abgestellt gewesen war. Der Pkw wurde durch das Feuer stark beschädigt (war nicht mehr fahrbereit) und im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme sichergestellt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren