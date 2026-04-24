Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen nach Frontalzusammenstoß zwischen Pkw und Anhänger_ Zwei Personen flüchtig

Hattingen (ots)

Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen zu einem Verkehrsunfall mit Flucht vom 11. April, gegen 23:55 Uhr sucht die Polizei nun nach Zeuginnen und Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen verunfallte ein PKW der Marke Skoda im Industriegebiet auf der Straße Am Walzwerk in Hattingen. Dieses Fahrzeug war aufmerksamen Zeugen kurze Zeit vor dem Unfall durch überhöhte Geschwindigkeit aufgefallen. Wenige Minuten kam der Pkw von der Fahrbahn ab und prallte mit voller Wucht gegen einen geparkten Anhänger am Fahrbahnrand. Durch die Wucht des Aufprall wurde der Anhänger in einen angrenzenden Zaun geschoben. Die Front des Skodas wurde erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher hatte sich bei Eintreffen der Polizei von der Unfallstelle entfernt. Eine Auswertung von ersten Spuren ergab, dass sich zwei Personen im Fahrzeug befunden haben, die nach dem Unfall fußläufig in Richtung Schmiedestraße flüchteten.

Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen die Personen zur Unfallzeit am 11. April, gegen 23:55 Uhr im Bereich Am Walzwerk, Schmiedestraße oder Henrichs-Allee gesehen haben.

Wenn Sie Hinweise geben können, dann melden Sie dies bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200.

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