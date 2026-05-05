Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Alleinunfall mit Fahrrad: 83-jähriger Verkehrsteilnehmer verletzt sich schwer

Weeze (ots)

Am Montag (4. Mai 2026) kam es gegen 12:30 Uhr am Cyriakusplatz in Weeze zu einem Alleinunfall. Ein 83-jähriger Mann aus Weeze nahm mit einem Fahrrad am Straßenverkehr teil und kam auf Höhe von mehreren Straßenpollern zu Fall. Der Mann, welcher keinen Fahrradhelm trug, zog sich durch den Sturz schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. (pp)

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