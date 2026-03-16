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Polizei Wuppertal

POL-W: W Flucht vor Polizeikontrolle misslang

Wuppertal (ots)

Am Samstagabend (14.03.2026) flohen mehrere Unbekannte mit einem Mietfahrzeug vor einer Polizeikontrolle.

Gegen 19:40 Uhr beabsichtigte die Besatzung eines Streifenwagens, ein Mietfahrzeug im Bereich des "Platzes der Republik" in Elberfeld zu kontrollieren. Der Fahrer reagierte jedoch nicht auf Anhaltezeichen und setzte seine Fahrt fort. Kurze Zeit später stoppte der Wagen und alle vier Insassen flüchteten zu Fuß von der Örtlichkeit.

Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnten drei der Beteiligten von der Polizei kontrolliert werden. Beim vermeintlichen Fahrzeugführer, einem 19-Jährigen, entstand der Verdacht, den Pkw unter dem Einfluss berauschender Mittel geführt zu haben. Aus diesem Grund musste ihm eine Blutprobe entnommen werden.

Bei der Durchsuchung eines 20-jährigen weiteren Mitfahrers, fanden die Beamten eine nicht geringe Menge Cannabis und entsprechendes Verpackungsmaterial. Da der Verdacht des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln besteht, erstatteten die Kollegen eine entsprechende Strafanzeige.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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