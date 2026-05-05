Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Mofa entwendet: Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (3. Mai 2026), 18:00 Uhr und Montag (4. Mai 2026), 09:30 Uhr kam es an der `s-Heerenberger Straße in Emmerich zum Diebstahl eines abgestellten Mofas. Zum Tatzeitpunkt stand das Mofa (Versicherungskennzeichen: 021LNC), mit Lenkradschloss sowie einem weiteren Schloss gesichert, vor einem Wohnhaus.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

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