POL-KLE: Emmerich - Mofa entwendet: Kripo ermittelt und sucht Zeugen
Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)
Im Zeitraum von Sonntag (3. Mai 2026), 18:00 Uhr und Montag (4. Mai 2026), 09:30 Uhr kam es an der `s-Heerenberger Straße in Emmerich zum Diebstahl eines abgestellten Mofas. Zum Tatzeitpunkt stand das Mofa (Versicherungskennzeichen: 021LNC), mit Lenkradschloss sowie einem weiteren Schloss gesichert, vor einem Wohnhaus.
Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)
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