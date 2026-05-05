Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Werkzeuge von Baustellengelände entwendet: Zeugen gesucht

Uedem (ots)

Im Zeitraum von Samstag (2. Mai 2026), 19:00 Uhr und Montag (4. Mai 2026), 07:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Baustellengelände An der Bockmühle in Uedem. Dort entwendeten die Täter eine Bohr- bzw. Mischmaschine und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

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