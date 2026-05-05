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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Informationen zum Thema "Einbruchschutz": Vortragsangebot vom Familienbildungswerk des AWO Kreisverband Kleve e.V. und der Kreispolizeibehörde Kleve

Kreis Kleve (ots)

Am kommenden Dienstag (12. Mai 2026) werden zwei Präventionsberater der Kreispolizeibehörde Kleve, zwischen 15:00 Uhr und 17:15 Uhr, einen kostenlosen und neutralen Vortrag zum Thema "Einbruchschutz - Wie schütze ich mich wirksam vor einem Einbruch" halten. Kriminalhauptkommissar Jürgen Lang und Kriminaloberkommissar Michael Weyers beraten dabei u.a. über technische Möglichkeiten und warum eine aufmerksame Nachbarschaft einen wertvollen Schutz darstellt. Der Vortrag, welcher in Kooperation mit dem Familienbildungswerk des AWO Kreisverband Kleve e.V. durchgeführt wird, findet an der Kevelaerer Straße in Weeze statt.

Save the date:

Dienstag, 12. Mai 2026 15:00 Uhr bis 17:15 Uhr

AWO Seniorenhilfe Weeze

Kevelaerer Straße 8 47652 Weeze

Anmeldungen sind telefonisch (02837/3992073) oder per E-Mail (seniorenbuero@awo-kreiskleve.de) direkt bei der AWO Seniorenhilfe möglich. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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