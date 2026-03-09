Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Zwei per Haftbefehl gesuchte Männer im Bahnhof Altona durch Bundespolizei festgenommen-

Hamburg (ots)

Am 08.03.2026 konnten Präsenzstreifen der Bundespolizei in zwei Fällen unabhängig voneinander zwei per Haftbefehl gesuchte Männer im Bahnhof Altona festnehmen und der U-Haftanstalt zuführen.

Fall 1:

Gegen 12.15 Uhr wurde ein offensichtlich stark alkoholisierter Mann (m.49) von Bundespolizisten kontrolliert. Die Überprüfung der Personaldaten im polizeilichen Fahndungssystem ergab eine Ausschreibung zur Festnahme sowie zwei weitere Fahndungstreffer (Aufenthaltsermittlungen aufgrund von Eigentumsdelikten) der Staatsanwaltschaft. Der wegen Diebstahlsdelikten Verurteilte wurde durch die Staatsanwaltschaft Hannover seit dem 02.03.2026 mit einem Haftbefehl gesucht.

"Der ungarische Staatsangehörige hatte eine geforderte Geldstrafe sowie Verfahrenskosten in der Höhe von rund 2.183 Euro bislang nicht gezahlt und hat jetzt noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 27 Tagen zu verbüßen."

Bundespolizisten verbrachten den Gesuchten mit einem Funkstreifenwagen zunächst zum Bundespolizeirevier in der Harkortstraße. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,47 Promille. Ein angeforderter Arzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit des Mannes anschließend fest.

Fall 2:

Gegen 20.30 Uhr geriet ein Mann (m.40) aufgrund einer lautstarken verbalen Auseinandersetzung mit einem Sicherheitsdienstmitarbeiter eines Supermarktes ebenfalls im Bahnhof Altona in das Visier einer Präsenzstreife der Bundespolizei. Bei der anschließenden Überprüfung der Personaldaten wurde eine Ausschreibung zur Festnahme im polizeilichen Fahndungssystem festgestellt.

"Der wegen Urkundenfälschung Verurteilte hatte eine geforderte Geldstrafe von 600 Euro nicht gezahlt und wurde von der Staatsanwaltschaft Lübeck seit dem 25.02.2026 zur Festnahme ausgeschrieben."

Jetzt hat der polnische Staatsangehörige noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 15 Tagen zu verbüßen. Unter Widerstandshandlungen wurde der polnische Staatsangehörige gefesselt mit einem Funkstreifenwagen zum Bundespolizeirevier verbracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,73 Promille. Auch hier stellte ein angeforderter Arzt die Gewahrsamsfähigkeit des Gesuchten fest. Gegen den Mann leiteten Bundespolizisten ein Strafverfahren wegen Verdacht auf Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ein. Beide Männer wurden nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen einer Haftanstalt zugeführt.

"RC"

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell