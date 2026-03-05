Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Heißhunger auf Schokolade? Frau soll 39 Tafeln Schokolade in einem Supermarkt im Hamburger Hauptbahnhof entwendet haben-

Einen nicht alltäglichen Diebstahl mussten Bundespolizisten am 04.03.2026 gegen 22.20 Uhr in einem Supermarkt in der Wandelhalle im Hamburger Hauptbahnhof aufnehmen. Die Polizeibeamten wurden von einem Mitarbeiter des Supermarkts zuvor angefordert, da eine "Kundin" offensichtlich eine größere Anzahl von Schokoladentafeln aus einem Regal direkt in ihre Reisetasche steckte. Ohne die Ware zu bezahlen wollte die 34-Jährige anschließend das Geschäft wieder verlassen und wurde von dem Mitarbeiter angehalten.

"Bundespolizisten konnte dann bei einer Nachschau in der Tasche insgesamt 39 Tafeln Schokolade im Gesamtwert von über 230 Euro auffinden und dem Mitarbeiter des Supermarkts übergeben."

Die mutmaßliche Schokoladendiebin konnte den Grund für die hohe Anzahl an entwendeter Schokolade nicht nennen. Die ukrainische Staatsangehörige ist polizeilich u.a. wegen Eigentumsdelikten bekannt. Gegen die Tatverdächtige bestand schon vor dem mutmaßlichen Schokoladendiebstahl ein Hausverbot für den Supermarkt.

"Gegen die Beschuldigte wurden entsprechende Strafverfahren (Verdacht auf Diebstahl und Hausfriedensbruch) durch die Bundespolizei eingeleitet."

Die Beschuldigte (w.34) wurde nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen vor Ort wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

