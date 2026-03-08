Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Einsatz der Bundespolizei im bahnpolizeilichen Bereich zur Fußballspielbegegnung in der 1. Bundesliga FC St. Pauli - Eintracht Frankfurt

Hamburg (ots)

Die mit Kräften der Bundesbereitschaftspolizei, sowie der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit verstärkte Bundespolizeiinspektion Hamburg war am 08.03.2026 im Rahmen einer besonderen Aufbauorganisation (BAO) mit ca. 140 Einsatzkräften der Bundespolizei zur Fußballspielbegegnung FC St. Pauli - Eintracht Frankfurt im Einsatz.

Die besondere Herausforderung bestand für die Einsatzkräfte der Bundespolizei darin, ein Aufeinandertreffen oder eine Vermischung der Fangruppierungen im bahnpolizeilichen Bereich zu verhindern.

Das Millerntor-Stadion war nach hiesigem Sachstand mit über 29.500 Zuschauern ausverkauft. Rund 2.000 Fans von St. Pauli nutzten S-Bahnen in der An- und Abreisephase. Etwa 750 Eintracht Frankfurt - Anhänger reisten mit diversen Zügen über den Hamburger Hauptbahnhof an.

Die An- und Abreisephase verlief unter polizeilichen Lenkungs- und Begleitmaßnahmen im bahnpolizeilichen Bereich störungsfrei. Im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei gab es keine besonderen Vorkommnisse. "Das taktische Sicherheitskonzept der Bundespolizei im bahnpolizeilichen Bereich ging vollends auf."

Die Zusammenarbeit mit Einsatzkräften der Hamburger Polizei und der DB -Sicherheit verlief auch in diesem Einsatz wiederholt sehr gut.

Hinweis: Die Pressestelle der Bundespolizeiinspektion Hamburg ist am 09.03.2026 ab 08:00 Uhr telefonisch wieder erreichbar. RH

