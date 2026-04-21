Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Fahrradunfall - Rettungshubschrauber im Einsatz

Offensichtlich eher glimpflich ist ein Fahrradunfall am Montagnachmittag im Fliederweg ausgegangen, bei dem neben einem Rettungswagen auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz war. Ein sechs Jahre altes Kind hatte im Fliederweg auf seinem Fahrrad eine Kurve geschnitten und war frontal gegen den BMW einer 30-Jährigen geprallt. Die Fahrerin war vorschriftsgemäß in Schrittgeschwindigkeit unterwegs. Der Fahrradhelm des Kindes brach bei der wuchtigen Kollision, der Sechsjährige wurde nach der ersten Untersuchung von einem Rettungsdienst mit eher leichteren Verletzungen und in ein Krankenhaus gebracht. Eine Angehörige begleitete ihn dabei. Am Pkw entstand Sachschaden von schätzungsweise rund 3.000 Euro.

Ravensburg

Streit zwischen Kindern sorgt für Einsatz mehrerer Polizeistreifen

Ein wohl bereits seit längerer Zeit andauernder Streit zwischen zwei Schulkindern hat am Montagabend im Bereich der Meersburger Straße zu einem Einsatz von mehreren Polizeistreifen geführt. Die beiden Kinder hatten sich gegen 19.30 Uhr offenbar zufällig gesehen und waren erneut in einen handfesten Streit geraten. Das Duo ließ sich nur durch Passanten voneinander trennen, wobei einer der Beteiligten auch diese mit Beleidigungen bedachte. Als bei der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme mehrere Familienangehörige eines der Kinder hinzukamen und ihren Unmut über die Einsatzmaßnahmen äußerten, drohte die Situation kurzzeitig zu eskalieren. Mehrere Streifen rückten daraufhin zur Unterstützung an. Den Anwesenden wurde ein Platzverweis erteilt. Die weiteren Abklärungen zu der Auseinandersetzung durch das Polizeirevier Ravensburg und das Haus des Jugendrechts in Weingarten dauern an.

Wolfegg

Pkw überschlägt sich bei Verkehrsunfall - Beifahrer schwer verletzt

Aus noch unklarer Ursache ist am Montagnachmittag ein 19-jähriger Opel-Fahrer auf der L 316 zwischen Altann und Gaishaus von der Fahrbahn abgekommen und hat sich an einem abfallenden Hang überschlagen. Der Fahrer wollte gegen 14 Uhr an der Einmündung bei Stadels nach links in Richtung Bergatreute abbiegen und verlor dabei die Kontrolle über seinen Wagen. Er überfuhr mit seinem Opel ein Verkehrszeichen und kam nach dem Überschlag neben der Straße auf den Rädern wieder zum Stehen. Während sich der 19-Jährige bei dem Unfall nach bisherigem Stand lediglich leichtere Verletzungen zuzog, wurde sein 18 Jahre alter Beifahrer schwerer verletzt. Beide Fahrzeuginsassen wurden von einem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 10.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Pkw.

Leutkirch im Allgäu

Munition (Granate) auf Feld entdeckt

Ein verdächtiger Gegenstand, bei dem es um eine alte Granate aus dem zweiten Weltkrieg handeln könnte, wurde am Montagabend dem Polizeirevier Leutkirch auf einem Feld bei Herlazhofen gemeldet. Eine Fachdienststelle begutachtete die Munition und konnte schließlich Entwarnung geben. Zwar handelte es sich tatsächlich um eine alte Granate, diese war jedoch ohne Zünder und wurde schließlich ohne weitere Maßnahmen abtransportiert.

Leutkirch im Allgäu

Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Um Hinweise zu einer Unfallflucht am Montagvormittag auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in den Bahnhofsarkaden bittet das Polizeirevier Leutkirch. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hinterließ zwischen 9 Uhr und 11.30 Uhr an einem geparkte Renault Megane eine größere Kratzspur und weiße Farbspuren. Der Sachschaden am Renault wird auf über 1.000 Euro geschätzt. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der unbekannte Verursacher offenbar davon. Personen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Leutkirch im Allgäu / Reichenhofen

Verkehrszeichen gestohlen

Unbekannte haben zwischen Samstagabend und Sonntagabend in der Kirchstraße in Reichenhofen zwei Verkehrszeichen für Fußgänger sowie zwei Warnleuchten mit rotem Gestell gestohlen. Die Schilder und Leuchten waren an einer Baustelle angebracht und dienten zu deren Absicherung. Das Polizeirevier Leutkirch im Allgäu ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet Personen, die Hinweise auf die Langfinger geben können, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell