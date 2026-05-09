PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Verkehrsunfall mit Personenschaden auf einem Parkplatz an der Winschotener Straße

Fröndenberg (ots)

Am Freitag (08.05.2026) kam es gegen 15:14 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf dem Parkplatz an der Winschotener Straße vor dem Bekleidungsgeschäft NKD. Durch den Verkehrsunfall wurde eine Person schwer verletzt.

Eine 61-jährige Pkw-Fahrerin aus Fröndenberg befuhr mit ihrem Pkw den Parkplatz an der Winschotener Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte die 61-jährige mit ihrem Pkw gegen 3 auf dem Parkplatz abgeparkte Pkw.

Die 61-jährige wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Zwei der beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 09.05.2026 – 10:53

    POL-UN: Bergkamen - Verkehrsunfall mit Flucht

    Bergkamen (ots) - Im Einmündungsbereich der Preinstraße auf die Alisostraße kam es am Freitag, den 08.05.2026 gegen 15:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Im Einmündungsbereich wurde ein Kradfahrer durch mehrfaches andeuten des Anfahrens eines Pkw-Führers derart verunsichert, dass er aufgrund des Verhaltens des Pkw-Führers ausweichen wollte. Durch das Ausweichmanöver kam der Kradfahrer zu Fall und verletzte ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 12:15

    POL-UN: Bergkamen - Zusammenstoß zwischen E-Scooter und Pkw

    Bergkamen (ots) - Am Dienstag (05.05.2026) kam es gegen 23:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 15-jähriger Bergkamener leicht verletzt wurde. Der Vorfall ereignete sich auf dem Rathausplatz in Bergkamen, im Bereich des Busbahnhofes. Der 15-Jährige befuhr mit einem E-Scooter den Rathausplatz und beabsichtigte, in Richtung der allgemeinen Verwaltung der Stadt Bergkamen, abzubiegen. Dabei muss es zu einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren