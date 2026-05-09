POL-UN: Fröndenberg - Verkehrsunfall mit Personenschaden auf einem Parkplatz an der Winschotener Straße
Fröndenberg (ots)
Am Freitag (08.05.2026) kam es gegen 15:14 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf dem Parkplatz an der Winschotener Straße vor dem Bekleidungsgeschäft NKD. Durch den Verkehrsunfall wurde eine Person schwer verletzt.
Eine 61-jährige Pkw-Fahrerin aus Fröndenberg befuhr mit ihrem Pkw den Parkplatz an der Winschotener Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte die 61-jährige mit ihrem Pkw gegen 3 auf dem Parkplatz abgeparkte Pkw.
Die 61-jährige wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und wurde in ein Krankenhaus verbracht.
Zwei der beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.
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