Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geld aus Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Ein Autofahrer stellte am Montagabend (09.02.2026, gegen 21 Uhr) seinen BMW kurz unverschlossen in der Bayreuther Straße (nahe Bliesstraße) ab. Ein bislang unbekannter Täter nutzte die Gelegenheit und stahl Bargeld aus dem Auto. Eine Zeugin hatte den Täter auf frischer Tat ertappt. Als er angesprochen wurde, flüchtete er in Richtung Bliesstraße.

Der Dieb wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 1,80m groß, ca. 25-30 Jahre alt, bekleidet mit dunklen Jeans, dunkler Jacke und weißer Kappe.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise zum Täter geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell