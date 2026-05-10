POL-UN: Selm - 79-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt bei Verkehrsunfall
Selm (ots)
Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag (09.05.2026) ist ein Fahrradfahrer leicht verletzt worden.
Gegen 13:55 Uhr befuhr der Radfahrer den Radweg am Kreisverkehr Ostwall / Lünener Straße / Netteberger Straße über die Lünener Straße, als ein 23-jähriger Pkw-Fahrer in die Lünener Straße abbog und dort verkehrsbedingt anhalten musste.
Der Fahrradfahrer konnte nicht mehr bremsen, es kam zum Zusammmenstoß beider Fahrzeuge.
Dabei verletzte sich der 79-jährige am Knie. Er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.
Weiter entstand leichter Sachschaden am Pkw und am Fahrrad.
Redaktionelle Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw
Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell