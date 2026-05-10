Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - 79-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt bei Verkehrsunfall

Selm (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag (09.05.2026) ist ein Fahrradfahrer leicht verletzt worden.

Gegen 13:55 Uhr befuhr der Radfahrer den Radweg am Kreisverkehr Ostwall / Lünener Straße / Netteberger Straße über die Lünener Straße, als ein 23-jähriger Pkw-Fahrer in die Lünener Straße abbog und dort verkehrsbedingt anhalten musste.

Der Fahrradfahrer konnte nicht mehr bremsen, es kam zum Zusammmenstoß beider Fahrzeuge.

Dabei verletzte sich der 79-jährige am Knie. Er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Weiter entstand leichter Sachschaden am Pkw und am Fahrrad.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell