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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bilanz nach ROADPOL Truck & Bus-Aktion

Unna (ots)

Im Rahmen des ROADPOL Truck & Bus-Einsatzes führte der Verkehrsdienst der Polizei in Unna am Freitag (08.05.2026), in der Zeit von 06:00 bis 14:00 Uhr, umfangreiche Verkehrskontrollen an dem Ausbauende der B233 durch. Insbesondere kontrollierten die Beamten auf Höhe der Überführung des Kessebürener Weges.

Dabei wurden insgesamt 48 Verstöße festgestellt. 40 der Fahrzeuge besaßen eine deutsche Zulassung. Die verbleibenden Fahrzeuge konnten Ländern der EU und dem europäischen Wirtschaftsraum zugeordnet werden.

Im Bereich der Geschwindigkeitsverstöße konnten elf Betroffene sanktioniert werden. Weiterhin wurden fünf Verstöße im Bereich des falschen bedienen des Fahrtenschreibers festgestellt.

Es ließen sich acht Verstöße hinsichtlich falscher Ladungssicherung ermitteln. Hinzu reihten sich 12 Verstöße gegen Sozialvorschriften wie beispielsweise die Lenkvorschriften und drei sonstige Verstöße.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kira Linnenbrink
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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