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POL-UN: Werne/Selm - Polizeihauptkommissar Carsten Ambrosi und Carsten Schröter sind die neuen Beamten des Bezirks- und Schwerpunktdienstes Werne/Selm

POL-UN: Werne/Selm - Polizeihauptkommissar Carsten Ambrosi und Carsten Schröter sind die neuen Beamten des Bezirks- und Schwerpunktdienstes Werne/Selm
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Werne/Selm (ots)

Die Kreispolizeibehörde Unna hat am Montag (11.05.2026) zusammen mit Landrat und Behördenleiter Mario Löhr und dem Abteilungsleiter Polizei, Leitender Polizeidirektor Torsten Juds sowie Wernes Wachleiter, Erster Polizeihauptkommissar Markus Fastnacht, dem Leiter des Bezirks- und Schwerpunktdienstes für Werne/Selm, Polizeihauptkommissar Karlheinz Bliecke sowie Wernes Bürgermeister Lars Hübchen, Polizeihauptkommissar Carsten Ambrosi und Polizeihauptkommissar Carsten Schröter als neue Beamten des Bezirks- und Schwerpunktdienstes Werne/Selm vorgestellt.

Carsten Ambrosi hat 1993 seine Ausbildung bei der Polizei begonnen, 1996 hat er diese beendet und ist in die Kreispolizeibehörde Unna gewechselt. Nach seiner Zeit in Unna und Werne ist er zum 01.01.2026 in den Bezirksdienst der Wache Werne/Selm gewechselt. An seiner neuen Arbeit als Bezirks- und Schwerpunktdienstbeamter mag Carsten Ambrosi am meisten, dass er die Nähe zu den Bürgern hat, er selbst sagt "man wird als Polizeibeamter wesentlich mehr wahrgenommen, als auf dem Einsatzwagen". Zudem freue er sich, Veranstaltungen der Kommunen mitbegleiten zu dürfen.

In seiner Freizeit geht er gerne schwimmen, kümmert sich um sein Haus und versucht, so viel Zeit wie möglich mit seiner Partnerin zu verbringen.

Carsten Schröter ist 1999 mit der Ausbildung im damals mittleren Dienst der Polizei gestartet. Zuvor hat er eine Ausbildung zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel abgeschlossen.

Nach der Ausbildung ging es für Carsten Schröter unter anderem zur Polizei nach Wuppertal, Dortmund und in den Kreis Soest. In den Behörden absolvierte er Wach- und Wechseldienst und war bei der Hundertschaft. Erst seit September 2023 ist er bei der Kreispolizeibehörde Unna und hat seitdem Dienst im Wachbereich Werne versehen.

Das Aufgabengebiet als neuer "Dorfsheriff" empfindet Carsten Schröter als sehr vielseitig und "man hat mehr Zeit für das 'Anliegen' der Bürger", sagt er selbst. Im Team zu arbeiten und trotzdem eigene Schwerpunkte zu setzen, findet er dabei ebenso herausfordernd.

Wenn er nicht arbeitet, läuft Carsten Schröter regelmäßig und nimmt an Laufveranstaltungen teil, er fährt gerne Fahrrad und ist mit seiner Hündin unterwegs. Außerdem trifft er sich gern mit Familie und Freunden und verfolgt die Spiele des FC Schalke 04, "zukünftig auch wieder in der ersten Liga", worauf er sich ganz besonders freut.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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