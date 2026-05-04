POL-HF: Tödlicher Verkehrsunfall - Polizei beklagt 9-Jährigen Verkehrstoten
Herford (ots)
(um) Der folgenschwere Verkehrsunfall von gestern Nachmittag auf der Vilsendorfer Straße forderte einen weiteren Verkehrstoten. In Folge der schwersten Verletzungen verstarb der 9-jährige Beifahrer in der Nacht. Der Gesundheitszustand der weiteren Insassen des PKW ist unverändert weiterhin schwerverletzt. Die Polizei Herford beklagt damit den fünften Verkehrstoten dieses Jahres im Straßenverkehr des Wittekindskreises. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.
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