POL-HF: Tödlicher Verkehrsunfall - Polizei beklagt 9-Jährigen Verkehrstoten

Löhne (ots) - (jd) Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte in der vergangenen Nacht (30.04.) einen Einbruch in eine Lagerhalle. Der Zeuge sah gegen 1.30 Uhr vier Personen, die die Lagerhalle auf einem Firmengelände an der Straße In den Fichten verließen und in einen Transporter und einen BMW stiegen. Die Fahrzeuge fuhren sodann in Richtung Brückenstraße davon und der Zeuge verständigte die Polizei. Die hinzugekommenen ...

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