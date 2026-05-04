PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Tödlicher Verkehrsunfall - Polizei beklagt 9-Jährigen Verkehrstoten

Herford (ots)

(um) Der folgenschwere Verkehrsunfall von gestern Nachmittag auf der Vilsendorfer Straße forderte einen weiteren Verkehrstoten. In Folge der schwersten Verletzungen verstarb der 9-jährige Beifahrer in der Nacht. Der Gesundheitszustand der weiteren Insassen des PKW ist unverändert weiterhin schwerverletzt. Die Polizei Herford beklagt damit den fünften Verkehrstoten dieses Jahres im Straßenverkehr des Wittekindskreises. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 30.04.2026 – 11:25

    POL-HF: Einbruch in Lagerhalle - Polizei sucht Zeugen

    Löhne (ots) - (jd) Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte in der vergangenen Nacht (30.04.) einen Einbruch in eine Lagerhalle. Der Zeuge sah gegen 1.30 Uhr vier Personen, die die Lagerhalle auf einem Firmengelände an der Straße In den Fichten verließen und in einen Transporter und einen BMW stiegen. Die Fahrzeuge fuhren sodann in Richtung Brückenstraße davon und der Zeuge verständigte die Polizei. Die hinzugekommenen ...

    mehr
  • 30.04.2026 – 11:24

    POL-HF: Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt - E-Scooter-Fahrer flüchten

    Herford (ots) - (jd) Am Montag (27.04.) ereignete sich im Bereich der Herforder Innenstadt um 14.30 Uhr ein Unfall. Ein 61-jähriger Herforder ging zu Fuß entlang der Straße Unter den Linden in Richtung Bielefelder Straße. In gleicher Richtung fuhren zwei E-Scooter-Fahrer, die den Fußgänger beide anfuhren, sodass der Mann stürzte. Die beiden Unbekannten setzten ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 10:23

    POL-HF: Vlothoerin um fünfstellige Summe betrogen - Polizei sucht Zeugen

    Vlotho (ots) - (jd) Am Dienstagnachmittag (28.04.) erhielt eine Seniorin aus Vlotho gegen 13.54 Uhr den Anruf ihrer angeblichen Tochter. Diese teilte ihr mit, dass sie einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine schwangere Frau tödlich verletzt worden sei. Um eine Haftstrafe abzuwenden, sollte eine Kaution hinterlegt werden. Dafür wurde das Telefonat ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren