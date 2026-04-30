Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt - E-Scooter-Fahrer flüchten

Herford (ots)

(jd) Am Montag (27.04.) ereignete sich im Bereich der Herforder Innenstadt um 14.30 Uhr ein Unfall. Ein 61-jähriger Herforder ging zu Fuß entlang der Straße Unter den Linden in Richtung Bielefelder Straße. In gleicher Richtung fuhren zwei E-Scooter-Fahrer, die den Fußgänger beide anfuhren, sodass der Mann stürzte. Die beiden Unbekannten setzten ihre Fahrt fort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Ersthelfer kümmerten sich um den verletzten Fußgänger, ehe ein hinzugerufener Rettungswagen eintraf. Anschließend wurde der 61-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden E-Scooter-Fahren sind etwa 18 bis 22 Jahre alt und haben braune Haare. Einer der beiden Scooter war mit einer Downhill-Gabel ausgestattet. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den Unbekannten machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

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