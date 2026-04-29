Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Pedelec-Fahrer bei Unfall verletzt - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Hiddenhausen (ots)

(jd) Ein 33-jähriger Hiddenhauser fuhr am Montag (27.04.), um 8.20 Uhr mit seinem Pedelec auf der Unteren Wiesenstraße in Richtung Herford. Kurz vor dem dortigen Kreisverkehr zur Bünder Straße wurde der Mann von einem weißen Auto, bei dem es sich mutmaßlich um einen Mercedes handelt, überholt. Der bisher unbekannte Autofahrer touchierte den Pedelec-Fahrer, der daraufhin gegen den rechten Bordstein prallte und stürzte. Der 33-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet den unbekannten Fahrer oder mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

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