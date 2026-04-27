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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Trunkenheit im Verkehr - Radfahrer fährt unter Alkoholeinfluss

Enger (ots)

(jd) Im Rahmen einer Streifenfahrt fiel Beamten der Kreispolizeibehörde Herford in der Nacht zu Samstag (25.04.), um 2.21 Uhr ein Fahrradfahrer auf, der eine unsichere Fahrweise aufwies. Der Mann fuhr auf der Spenger Straße in Richtung Spenge und nutzte beide Fahrspuren, da es ihm offenbar nicht gelang, in gerade Linie zu fahren. Zudem war das Licht des Fahrrads nicht eingeschaltet. Der Mann, bei dem es sich um einen 24-jährigen Spenger handelt, wurde daraufhin einer Kontrolle unterzogen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest fiel deutlich positiv aus, sodass der Mann zur Wache Bünde gebracht wurde. Hier wurde eine Blutprobe entnommen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 24-Jährige, der sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten muss, vor Ort entlassen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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